ليبيا – كشف رئيس قسم المرشحين بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا التواتي رمضان التواتي عن خطوات وتفاصيل إعلان قائمة المرشحين النهائية لرئاسة الدولة والبرلمان.

التواتي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنه “تم أمس الإثنين غلق أبواب تلقي أوراق الترشح لرئاسة الدولة، ولا يوجد أي تمديد، وأن ما تم قبوله هي مرحلة أولية تسبق عدم مراحل قادمة”.

وأكد أن رئيس مفوضية الانتخابات سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء سيتم فيه إعلان القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة الذي تم قبول أوراقهم رسميًا، ويقدم تقريرًا مفصلًا عن الانتخابات الرئاسية والخطوات التي يجب على كل مرشح قطعها ليصل للقائمة النهائية حسب تصريحه.

وأوضح أن إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة سيتم بعد مرحلة الطعون ثم الاستئناف ضدها، ثم مراجعة كافة أوراق المرشح مرة أخرى من قبل المفوضية، وانتظار رد القضاء عليها، ثم إبلاغ المرشح بقبوله النهائي.

كما أضاف: “المفوضية حاليًا تقوم بعملية فحص وتدقيق تحقق الشروط في المرشح، سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وبخصوص ما تردد عن غلق بعض مكاتبنا نؤكد أن كل مكاتب المفوضية تعمل وتستقبل أوراق مرشحين، ولم نبلغ رسميًا بغلق أي مكتب، ومستمرة في تلقي أوراق المرشحين للبرلمان حتى يوم ديسمبر المقبل، ليتم بعدها إعلان القوائم والبدء في الحملات الانتخابية”.