ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدير المركز الألماني للإعلام دينيس كوميتات على أهمية الحل السياسي لحل أزمات المنطقة، في ليبيا وسوريا واليمن.

كوميتات وفي حواره مع صحيفة “الدستور” المصرية الإثنين أشار إلى أن بلاده مُشاركة بفاعلية في السنوات الأخيرة، واستطاعت عبر مؤتمرات برلين حول ليبيا، أن تضع أسسًا سياسية مهمة أسهمت في استقرار الأوضاع.

وأضاف: “نتوقع الآن أن يفي الفاعلون والأطراف الليبية بوعدهم بإجراء انتخابات وطنية، لأن المواطنات والمواطنين يطالبون بالمشاركة الديمقراطية من أجل مستقبل بلادهم، ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل مواكبة هذه العملية، ويجب ألا يتراجع الاهتمام الآن تمامًا، ويشمل ذلك أيضًا انسحاب جميع الجنود والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهو ما تم الاتفاق فيه على الورق، لكن يجب أن تتبعه أيضًا خطوات ملموسة لتوفير مزيد من الزخم للحل، وهو ما أكدت عليه قمة باريس حول ليبيا، التي انعقدت مؤخرًا وشاركت فيها المستشارة الألمانية”.

وتابع حديثه: “نحن نقدم أيضََا مساعدات إنسانية كبيرة في ليبيا، لا سيما في مجالات الصحة والغذاء للمجموعات المتضررة من النزاع بشكل خاص واللاجئين والنازحين في ليبيا”.