ليبيا – أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء، قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرَّرة في الـ 24 من شهر ديسمبر المقبل وانتهاء هذه المرحلة الحساسة من الانتخابات التاريخية، لافتًا إلى أن منظومة تسجيل المترشحين بإنتهاء دوام يوم أمس الإثنين 98 مترشحًا ومترشحة استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجبل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة.

السايح وفي مؤتمر صحفي له اليوم تابعته صحيفة المرصد قال: إنه تم إحالة بعض الوثائق التي قدمها المترشحين إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة ما ورد بها من معلومات، وعند استكمال ردود تلك الجهات سوف تشرع المفوضية في نشر القائمة الأولية للمترشحين و المترشحات لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد بها من أسماء، طبقًا للائحة رقم 142 لعام 2021 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.

وذكر بأنّ مسألة الطعون والاستئناف قد أحالها القانون رقم 1 للانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته في المادة 54 إلى المجلس الأعلى للقضاء وليس كما يسوِّق البعض عن عدم دراية أنها من وضع المفوضية، فالجهاز القضائي يُعد أحد أهم شركائنا الأساسيين في إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية، ووجوده يضفي المزيد من الشفافية والمصداقية على ما تقره وتنفذه المفوضية.

وأضاف: “لقد أعطت هذه المرحلة صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي يبشر بالانعتاق من مرحلة الفوضى والفساد، والانتقال إلى مرحلة البناء والاستقرار والوفاق، وعلى الرغم من حداثة تجربتنا إلا أننا عملنا على إظهار هذا الحدث التاريخي بكل ما نملكه من خبرة وامكانيات، ولم ندخر جهدًا لنثبت للعالم بأننا شعب يستحق أن تكون له دولة قانون ومؤسسات، دولة تقبل الجميع وتبنى بالجميع”.

وأكمل: “وعلى مستوى الانتخابات النيابية، فإن منظومة تسجيل المرشحين سجّلت عدد 1766 مترشحًا ومترشحة حتى تاريخه، وتمت إحالة بيانات (1343) مرشحًا لجهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين، وسوف يستمر قبول طلبات الترشح إلى غاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 07 ديسمبر 202”.

واستطرد: “وفيما يتعلق بعملية توزيع بطاقة ناخب، فقد وصل عدد البطاقات المستلمة إلى مليون وسبعة مئة بطاقة حتى تاريخ الأمس 21 نوفمبر 2021، أي بنسبة 60% من إجمالي البطاقات المستهدف تسليمها والبالغة أكثر من 2.8 مليون بطاقة، وبهذا المعدل اليومي نتوقع أن يتجاوز عدد البطاقات المسلمة 2 مليون بطاقة، وهو مؤشر إيجابي يرفع من توقعات نسب الإقبال والمشاركة يوم 24 ديسمبر إلى مستويات من شأنها أن تضفي المصداقية على نتائج هذه الانتخابات، وستستمر هذه العملية إلى غاية يوم الأحد الموافق 28 من الشهر”.

ودعا السايح كافة الناخبين المسجلين إلى الحرص على تسلم بطاقاتهم، وصون أصواتهم، وامتلاك قرارهم، قائلًا: “إن المفوضية عملت على حماية أصواتكم فبادروا إلى تأمين مستقبل أبنائكم، وانزعوا عنكم السلبية، ولا تلتفتوا إلى الوراء فبناء المستقبل لا يكون إلا ببذل المزيد من الجهد والعناء”.

وتابع السايح كلمته: “لقد تعرضنا لحملة من التضليل والافتراء والتشويه من قبل حفنة من الحاقدين لا لشيء إلا لأننا اخترنا أن نصطف إلى جانب إرادة الشعب، اخترنا أن نصطف إلى دولة المؤسسات والقانون، لا أن نصطف إلى أجندات مصلحية ونفعية ظاهرها التوافق وباطنها الفتنة والاستبداد والفساد، كان الأجدر بكم أن توجهوا حملاتكم وبياناتكم نحو محاربة الفساد الذي نخر هيكل البلاد، لا أن توجهوها إلى مؤسسة أجمع عليها الليبيون، وأوصلتكم إلى ما فيه.”

وأضاف: “أنتم اليوم من تسلط وعناد، كان الأجدر بكم أن ترفعوا من مستوى وعي شعبكم، لا أن تمارسوا عليه التعتيم والتضليل عبر أبواق بات الليبيون يشمئزون من وجوه ملامحها تنذر بسنوات من الهلاك والحروب”.

وبارك رئيس المفوضية لكل من بادر وتقدم للترشح، مثمنًا مشاركة المرأة كمترشحة للانتخابات الرئاسية في صورة ديمقراطية تعكس صورة إيجابية لدور المرأة في المجتمع الليبي، مختتمًا: “وبغض النظر عن قبول الترشح أو رفضه، فمجرد المبادرة والمشاركة في حمل هموم هذا الوطن تعني الالتزام بالمسؤولية نحو الوطن، فكلنا اليوم مسؤولون أمام الله والوطن”.