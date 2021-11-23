مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحرص على التكامل الاقتصادي في مجالات البنية التحتية بين دول الإقليم، لاسيما في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السيسي، خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية “الكوميسا”، أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أنها على أتم استعداد للتعاون مع دول الكوميسا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في هذه القطاعات.

وأكد أن مصر ستعمل بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات النقل البري بين دول القارة وأهمها مشروع “القاهرة – كيب تاون”، موضحا أنها على استعداد لنقل خبراتها في الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء.

وأشار إلى بذل الجهود لتحقيق مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، مضيفا أن الأمر يساهم في تسهيل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم.

المصدر: الشروق