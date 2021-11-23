ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن عبد الحميد الدبيبة مواطن ليبي، والتشريعات الانتخابية الليبية بُنيت على حرية الإرادة، فمن حق اي مواطن ليبي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (01) لسنة 2021 وتعديلاته أن يتقدم للسباق الرئاسي إذا ما كانت لديه القدرة.

العباني بيّن وفقًا لتدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن التقدم للمشاركة في السباق لا يعني الفوز فيها، بل إن المتقدم سيخضع للفحص ولمطابقة مدى توافر الشروط عليه، وكذلك سيخضع للطعون، كل ذلك قبل تصويت الناخبين.

وتابع: “وبالنسبة لعبد الحميد الدبيبة، من حقه أن يتقدم لمارثون الرئاسة شأنه شأن أي مواطن ليبي، ومن حق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بالقانون رقم (08)لسنة 2013 أن تطبق في شأنه الشروط المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية النافذة بشأن انتخاب رئيس الدولة، وفي حالة انحراف المفوضية في تطبيق الشروط القانونية بشأنه، فمن حق كل ذي مصلحة الطعن فيه”.

كما أضاف: “ويمكننا القول بأن الدبيبة سبق له وأن تعهد بعدم الترشح، وكذلك فإن أحكام المادة 12 من القانون رقم (1) لسنة 2021 وتعديلاته بشان انتخاب رئيس الدولة والتي تلزم المترشّح للرئاسة بالتوقف عن ممارسة أعمال وظيفته قبل يوم الانتخاب بثلاثة أشهر، ستكون بمثابة عراقيل تمنعه من دخول السباق، والقول الفصل ما تقوله المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.