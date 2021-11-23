ليبيا – كشف القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي عن تواصله مع مقرب من حملة عبد الحميد الدبيبة، حيث وجه له سؤالًا: “لماذا تقدمتم بالترشح بينما خارطة الطريق وتحديدًا شروط الترشح الملحقة بها تمنعكم؟”.

العرادي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن الرد كان بقوله: لو أن مجلس النواب قام بدوره وضمّن خارطة الطريق بالإعلان الدستوري، لكانت حجتنا في الترشح ضعيفة، كما لو أنهم أصدروا القوانين المعيبة وفقًا لما جاء في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، لكان من الصعب علينا أن نفكر في الترشح، ولكننا وجدنا أنفسنا أمام وضعية لم يتم فيها الالتزام بالتشريعات النافذة”.

وتابع: “انتظرنا إلى اللحظات الأخيرة، وقمنا باستطلاعات رأي سريعة، وكانت النتيجة صادمة، أربعة مرشحين لديهم إمكانيات عالية، ولكن حظوظهم تكاد تكون معدومة، بينما المرشحون الأوفر حظًا مطلوبون للعدالة المحلية والدولية، ولن يحققوا الاستقرار وسيدفعون بنا إلى مربع الفوضى وإلى الحروب من جديد لذلك حتمت علينا مسؤوليتنا الأخلاقية أن نتقدم، ونترك الأمر للشعب الليبي ليقرر ما إذا أرادنا لخدمته، فهو وحده من يقرر”.