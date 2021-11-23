ليبيا – قام النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني الإثنين رفقة فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، بزيارة الى المفوضية العليا للانتخابات ببنغازي للوقوف على سير العمل داخلها والاطلاع على مدى إمكانية استعدادها لإستكمال الاستحقاق الانتخابي.

القطراني أجرى رفقة اقعيم خلال الزيارة بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة لقاء مع أحمد الزين رئيس مفوضية انتخابات بنغازي، ثمن من خلاله جهود العاملين بالمفوضية وكافة مكاتبها ودورهم في تذليل الصعاب أمام كل المترشحين للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية

كما عقد النائب خلال هذه الزيارة مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه على ضرورة المضي قدمًا نحو الانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر، منوهًا إلى ضرورة القبول بنتائجها لأنها تمثل إرادة الشعب الذي يرغب في التغيير والعيش بسلام.

وفي السياق ذاته أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أن وزارة الداخلية في كافة مدن ومناطق برقة على أتم الاستعداد لحماية مراكز الإقتراع والعملية الانتخابية، وأن مكاتب المفوضية مؤمنة بقوى تابعة للوزارة، وأنه في متابعة مستمرة لسير عملهم وأنهم يؤدون واجبهم بحرفية عالية دونما تقصير.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.