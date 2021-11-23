ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 13حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و128 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.3 بالمائة، من أصل 4448 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1906حالات، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 332892 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 30692 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5403 حالات.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1645952، والمطعمين بالجرعة الثانية 607529.