ليبيا – أعلن المصرف المركزي بطرابلس جاهزية المصارف وتوفر السيولة لديها وتزايد أرصدة خزائنها بشكل كبير رغم السحوبات اليومية المستمرة من الخزائن.

ووفقا لما تابعته صحيفة المرصد فقد كشف مصدر في المصرف لصحيفة صدى الاقتصادية عن حجم الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة وهو 3 مليارات ونصف المليار دينار موزع بواقع 603 ملايين بمصرف الجمهورية و219 مليونا بالمصرف التجاري الوطني و146 مليونا بمصرف الصحاري.

وتابع المصدر إن حصة مصرف الوحدة بلغت 206 ملايين ومصرف شمال أفريقيا 127 مليونا ومصرف التجارة والتنمية 35 مليونا ومصرف الأمان 642 مليونا والمصرف الليبي الإسلامي 379 مليونا ومصرف النوران 324 مليونا ومصرف اليقين 222 مليونا والمصرف المتحد 191 مليونا ومصرف الواحة 78 مليونا.

وأضاف المصدر إن مصرف الخليج الأول يملك 84 مليونا ومصرف السراي 80 مليونا ومصرف التجاري العربي 22 مليونا ومصرف الأندلس 7 ملايين ونصف المليون ومصرف الوفاء 102 ملايين والمصرف المتوسط 18 مليونا ومصرف الإجماع العربي 609 ألفا.

وشدد المصرف على توفر مخزون كبير من السيولة مع دعوة المصارف إلى الاستمرار في عملية توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب وفقا للخطة المتفق عليها والتواصل مع أقسام الإصدار لاستلام شحنات إضافية إذا تتطلب الأمر وذلك في إطار خطة التوزيع اليومية للسيولة.

وأكد المصرف متابعته لأداء المصارف في ظل إرساله شحنات سيولة إلى كافة مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا واستمراره في إرسال شحنات أخرى هذا الأسبوع والأسبوع القادم لتمكين فروع المصارف التجارية من صرف علاوة الأبناء ومرتبات شهر أكتوبر الماضي نقدا.