ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالقاهرة خلال كلمة له في حفل افتتاح القمة الحادية والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”، على أن العمل على حل كثير من المشاكل والمعضلات الدولية لا بد أن يبدأ من هذا الإقليم.

المنفي وفي كلمته التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أشار إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية التي أرهقت العالم، وأرهقت ليبيا كدولة عبور، وإن منع أمواج المهاجرين من الالتقاء بأمواج البحر الأبيض المتوسط، هو محض خيال سياسي، طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تلبي أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر.

ودعا المنفي، الاتحاد الأوروبي، وأعضاءه، ومنظماته الاقتصادية، وأذرعه التمويلية، إلى لعب دور أكبر وأكثر إيجابية للتعاون مع منظمة “الكوميسا” والاتحاد الإفريقي، للعمل على التأسيس لتنمية اقتصادية مستدامة، تستوعب وتلبي طموح شباب القارة، وتضمن مستقبلهم في أوطانهم.

كما دعا الأمانة العامة والدول الأعضاء للمنظمة، إلى استكمال الهياكل التنظيمية والإجراءات اللوجستية والفنية، التي تضمن الانتقال السلس للسلع ضمن نطاق “الكوميسا”، بما يخفض الوقت والتكلفة في انتقال السلع بين الدول الأعضاء، مطالبًا بدور أكثر تكاملًا في مجال إنتاج الغذاء، وتطوير أساليب الزراعة والإنتاج، من خلال التعاون العلمي والفني المشترك بين مراكز البحوث الصناعية والزراعية في بلداننا، لخلق أمن غذائي مستدام في المنطقة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا كانت وما زالت من أكبر الداعمين للتنمية والازدهار في القارة الإفريقية، وقد ساهمت عبر العقود الماضية بكل جدية ومثابرة في بناء المؤسسات الإفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الكوميسا، وإذ تمر ليبيا اليوم بمرحلة انتقالية حساسة ومفصلية، يقرر فيها الشعب الليبي ديمقراطيًا مستقبله، فإننا نطمح أن تساهم دول “الكوميسا” في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في بلادنا، حيث إن استقرار ليبيا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، سوف يعيدها إلى لعب دورها الحيوي في دعم وتبني المبادرات الاقتصادية الأفريقية، والانخراط بشكل فعال في برامج السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة.

كما ثمن المنفي في كلمته، الجهود التي تبذلها دول “الكوميسا” في مجابهه فيروس كورونا المستجد في الدول الأعضاء، من خلال التنسيق مع المركز الأفريقي للأمراض والأوبئة التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، داعيًا إلى مزيد من العمل المشترك لمجابهة موجات الوباء التي بدأت تلقي بظلالها من جديد على المشهد الدولي صحيًا واقتصاديًا.

ووجه المنفي في ختام كلمته، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال، مهنئًا إياه بتولي رئاسة قمة منظمة “الكوميسا”، في دورتها الحادية والعشرين، متمنيًا له التوفيق لما فيه خير وازدهار البلدان الأعضاء بالمنظمة، ورخاء شعوبها، مقدمًا التحية للرئيس أندري روجيلينا على قيادته للمنظمة خلال الدورة السابقة.

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