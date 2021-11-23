انتحار روسي في طائرة عائدة من شرم الشيخ إلى روسيا

انتحار روسي في طائرة عائدة من شرم الشيخ إلى روسيا

روسيا – عثر في طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية عن جثة روسي بالغ من العمر 48 عاما.

ويشار إلى أن الجثة عثر عنها في مرحاض الطائرة. وحسب المعلومات الأولية فإن سبب وفاة الرجل هو الانتحار.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية S7 في مطار القاهرة حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.

وحسب مصدر في مطار “كوروموتش” في سمارا فإن الطائرة التي وقعت فيها المأساة وصلت المطار الساعة 05.09 يوم 22 نوفمبر بدلا من التوقيت المقرر وهو الساعة 23.55 يوم 21 نوفمبر. وحسب أقرباء الراحل فإنه كان يواجه مشاكل نفسية، وربما تفاقم المرض النفسي على متن الطائرة.

المصدر: لايف