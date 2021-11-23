أستراليا – توجت الأسترالية آشلي بارتي، موسمها الثالث على التوالي على قمة ترتيب اللاعبات المحترفات للتنس، بإعلانها خطوبتها من صديقها غاري كيسيك، بعد صداقة استمرت سنوات طويلة.

وكشفت النجمة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، خبر خطوبتها عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة لها مع خطيبها وهما يبتسمان، وبدا خاتم الخطوبة في إصبعها.

وكتبت بارتي (25 عاما)، التي أرفقت المنشور بقلب حب ورمز تعبيري عن الخاتم: “زوج المستقبل”.

ويكبر كيسيك، وهو لاعب غولف محترف سابق، بارتي بخمس سنوات، وقد التقيا في ملعب في ولاية كوينزلاند مسقط رأس اللاعبة الأسترالية في عام 2016.

وغالبا ما يتواجد كيسيك في الملعب لمشاهدة مباريات بارتي، ويعبر عن دعمه لها بنشره رسائل تشجيعية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوجهت نجمات التنس بالتهاني إلى بارتي، من بينهن الرومانية سيمونا هاليب التي نشرت رموزا تعبيرية على شكل قلب.

ولم تخض بارتي أي دورة منذ خسارتها المفاجئة في الدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر الماضي، لكنها احتلت المركز الأول على مستوى العالم بعد موسم فازت فيه بخمسة ألقاب.

وباحتلالها لصدارة ترتيب اللاعبات المحترفات للعام الثالث تواليا، تنضم بارتي إلى الدائرة المغلقة للاعبات اللواتي حققن هذا الإنجاز مع الألمانية شتيفي غراف، والأمريكيات مارتينا نافراتيلوفا، وسيرينا وليامز، وكريس إيفرت.

المصدر: أ ف ب