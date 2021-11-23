الولايات المتحدة – أعلنت مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تلقيها تبرعا بقيمة 100 مليون دولار من مؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس، الذي وصفته بأنه أكبر تبرع فردي تتلقاه على الإطلاق.

وقالت مؤسسة أوباما في بيان لها إن “التبرع من بيزوس قدم على شرف جون لويس، عضو الكونغرس وأيقونة الحقوق المدنية الذي توفي العام الماضي”.

وأضافت أن بيزوس طلب تسمية الساحة في مركز أوباما الرئاسي، وهو قيد الإنشاء في الجانب الجنوبي من شيكاغو حاليا، باسم لويس.

ويتوقع أن يتكلف إنشاء مشروع أوباما نحو 830 مليون دولار وأن يستكمل بحلول 2025.

في الوقت نفسه، أوضحت المؤسسة أنها ستمنح المتبرعين فرصة “لتخليد أسماء من قاتلوا من أجل عالم أكثر عدالة ومساواة” بإطلاق أسمائهم على أماكن عامة في المركز الرئاسي المنتظر.

وكان مركز جامعة نيويورك الطبي أعلن أنه حصل على 166 مليون دولار هبة من بيزوس وأسرته.

منذ تنحيه كرئيس تنفيذي لـ”أمازون” هذا العام، بدأ بيزوس في التركيز بشكل أكبر على الأعمال الخيرية.

بيزوس، الذي تقدر ثروته الشخصية بنحو 212 مليار دولار وفقا لـ”فوربس”، كثيرا ما تعرض لانتقادات إزاء مستوى تبرعاته الخيرية المتواضع.

المصدر: “أسوشيتد برس”