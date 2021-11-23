توخيل لا يستبعد مشاركة لوكاكو في لقاء يوفنتوس

توخيل لا يستبعد مشاركة لوكاكو في لقاء يوفنتوس

إنجلترا – ينتظر أن يعود البلجيكي روميلو لوكاكو للمشاركة مع فريقه تشيلسي في مواجهة يوفنتوس اليوم الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غيابه عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في الكاحل.

وقال مدرب تشيلسي، الألماني توماس توخيل، إن المهاجم البلجيكي الدولي، قد يقع عليه الاختيار ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة يوفنتوس، إن وافق الفريق الطبي على ذلك.

وأضاف توخيل عن لوكاكو “ربما تكون لديه الفرصة ليكون في الفريق في الدقائق الأخيرة (من المباراة) لكن هذا سيكون الحد الأقصى، تبعا للوضع الحالي”.

وأصيب لوكاكو في مباراة فاز فيها تشيلسي على مالمو ضمن دوري الأبطال، في 20 أكتوبر الماضي، وهي نفس المباراة التي أصيب فيها تيمو فيرنر أيضا وخرج من الملعب بعدها.

وعاد فيرنر أيضا للتدريب، ويبدو أن هناك احتمالا كبيرا ليلعب أمام يوفنتوس.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، برصيد تسع نقاط، ويتخلف بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما يأتي زينيت بطرسبورغ ثالثا بثلاث نقاط، ثم مالمو رابعا بدون رصيد.

المصدر: وكالات