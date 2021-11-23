ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد جرجر إن خلاف المجلس مع البرلمان خلاف قانوني.

جرجر وفي كلمة له خلال الجلسة الـ 71 لمجلس الدولة الاستشاري أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد، زعم أن القوانين الانتخابية التي صاغها مجلس النواب بعيدة عن الاتفاق السياسي ولاتمثل رغبة الليبيين.

وطالب البرلمان بتعديل القوانين للدخول معهم في حوار، قائلًا: “ما عدا ذلك فلن نذهب للانتخابات ولا نؤيدها على قوانين باطلة، فمن يترك القانون يسير في صحراء كالتائه”.

وأضاف عضو المجلس: “في حال عدم احترام النواب القوانين واتفاق الصخيرات فلن نوافق على هذه المهازل التي تجري”.