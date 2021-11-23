ليبيا – أكد الباحث السياسي عبد الستار حتيتة وجود رغبة في تقلد المناصب السيادية في ليبيا بعد أن تقدم نحو 80 مرشحا لخوض الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

حتيتة أوضح خلال استضافته في قناة “TEN” المصرية تابعتها صحيفة المرصد أن هنالك عدد من المرشحين من ذوي الوزن الثقيل وآخرين يسعون إلى تحقيق مكاسبهم المستقبلية وهو ما يعني إن من المتوقع خروج عدد كبير من هؤلاء ولن يتبقى سوى عدد قليل منهم .

وتابع حتيتة بالقول أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من التنازلات وخروجا من السباق السياسي خاصة بعد الانتهاء من الطعونات والتجاذبات السياسية، مؤكدًا إن الانتخابات سوف تطوى صفحة القتال بهدف تحقيق أجل استقرار الأوضاع في ليبيا.