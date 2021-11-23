ليبيا – رأت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني أن على الاتحاد الأوروبي مقارعة النفوذ الروسي والتركي في ليبيا قبل الحديث عن دفاع أوروبي مشترك.

ميلوني وفي رسالة فيديو مخاطبة ندوة حول توسع النفوذ الصيني وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية الإثنين قالت: “عوضا عن الحديث عن دفاع أوروبي مشترك، هناك حاجة للدفاع عن الأوروبيين”.

وأضافت متساءلة عن جدوى تشكيل قوة تدخل سريع أوروبية قوامها 5 آلاف جندي، في إشارة إلى مبادرة منسق السياسة الخارجية والامنية للتكتل الموحد، جوزيب بوريل، بينما “تنشر إيطاليا وحدها 9 آلاف جندي في بعثاتها الدولية؟”.

وتابعت ميلوني حديثها: “كيف يمكن إقامة دفاع أوروبي مشترك بدون سياسة خارجية أوروبية حقيقية؟ لقد رأينا هذا في ليبيا، حيث يتعين على الاتحاد الأوروبي التحرك بدلاً من ترك زمام المبادرة بيد روسيا وتركيا”.