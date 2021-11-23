ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو وصول 230 ألف جرعة من اللقاح الأمريكي-الألماني “فايزر” منذ أيام، وستخصص لفئة الحوامل.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال إنهم ينتظرون وصول شحنة أخرى من هذا اللقاح الأمريكي-الألماني، مشيرًا إلى أن الأطفال من سن 12 إلى 17 سنة المستهدفون بالتطعيم وفق اللجنة العلمية سيتم إعطاؤهم اللقاح الصيني سينوفارم.

وبين سميو أن هناك وعودًا بتوفير كميات أخرى من اللقاح، لكن بسبب عدم التزام الدول بوعودها سيتم العمل بما يصل فعليًا إلى البلاد، وقال: إن لديهم كميات من لقاح سينوفارم فيما تم تسجيل نقص في لقاح إسترازنيكا في بعض المدن.