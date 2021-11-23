ليبيا – وصفت عضو مجلس الدولة الاستشاري نجاة شرف الدين القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الانتخابات المقرر إجرائها في 24ديسمبر المقبل بـ “الحرب السياسية” التي تخدم مصالح دول، قائلة: “نحن يجب أن نعيش جو الحرب، كما كنا في حرب الرابع من أبريل، ونحن مسوؤلون أمام الله أن نحافظ على هذه المسؤولية، وعلينا الاقتناع بأن الانتخابات حرب سياسية”.

شرف الدين وفي كلمة لها خلال الجلسة 71 لمجلس الدولة الإستشاري التي عقدت أمس الإثنين بمقر المجلس وتابعتها صحيفة المرصد أضافت: “هذه الحرب السياسية لا نتحمل وزرها نحن فقط”، متساءلة: “أين المكونات السياسية والعسكرية التي اجتمعت مؤخرًا في فندق المهاري؟ وأين أعضاء البرلمان الرافصين للانتخابات؟”.

وطالبت شرف الدين بتشكيل لجنة للتواصل تضم أعضاء من البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، مضيفةً: “علينا ألا نتحمل هذه الحرب لوحدنا، وعلينا أن نكون في المقدمة لمواجهة هذه الحرب السياسية”.