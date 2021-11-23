ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الإثنين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، لبحث سير العمل بالمؤسسة، والاطلاع على كل مايتعلق بتطوير أدائها.

اللافي اطلع بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على إجراءات العمل الخاصة بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية، مؤكدًا بأن الأعمال بكل الحقول والموانئ تسير بشكل جيد.

وباستفسار نائب رئيس المجلس الرئاسي، عما يثار حول بيع حصص ليبيا من أسهمها في إحدى الشركات النفطية، أوضح صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط، لا علاقة لها بهذا الأمر، لا من قريب، ولا من بعيد، مؤكدًا أنه ليس من اختصاصها التصرف أو التنازل عن حصص ليبيا في المؤسسات والشركات، وأن المؤسسة تعمل من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير أداء القطاع لما فيه مصلحة البلاد.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على قوة وتماسك المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة إبعاد المؤسسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، باعتبار النفط هو قوت الليبيين جميعًا، وهو المصدر الوحيد لرزقهم.

يُشار إلى أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون أعرب عن رفضه لصفقة يبرمها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بشأن بيع حصة “شركة هيس” بشركة الواحة للنفط بقيمة 300 مليون دولار لشركة توتال.

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