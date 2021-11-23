ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإثنين اجتماعًا مع مدير عام شركة شلمبرجير فرع ليبيا مصطفى عجاج، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط النشاط العام لشركة شلمبرجير في ليبيا، ومناقشة أفضل الطرق المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المغلقة وإعادتها إلى الإنتاج، سعيًا لتحسين معدلات الإنتاج وزيادتها كما استعرض مساهمة الشركة في مجال التنمية المستدامة و بناء القدرات.

من جانبه، أشاد صنع الله، بمساهمة شركة شلمبرجير في برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها المؤسسة في مناطق عمليات المؤسسة.

من جهته، أكد مدير عام شركة شلمبرجير على مسؤولية شركته في المساهمة في تعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية، وتوفير أجهزة ومعدات لذوي الاحتياجات الخاصة لمنطقة أوجلة وتجهيز الحدائق العامة، وكذلك مساهمة الشركة في تجهيز سيارات إسعاف لمناطق البريقة ومرادة وخطة الشركة للعام القادم في زيادة المساهمات في مناطق الجنوب الغربي (مناطق أوباري والغريفة وبنت بية)، ومساهمة الشركة في تحفيز التلاميذ الصغار وتدريبهم في صناعة الروبوتاتت (رجل آلي) ودورها أيضًا في مجال تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العاملين في مجال النفط.

وأشار إلى أن المؤسسة تعوّل على علاقتها طويلة الأمد مع شركة شلمبرجير للمساهمة في زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي.