مصر – شهد أحد المراكز الطبية في محافظة الأقصر في مصر ولادة أطفال بحالات نادرة لم تسجل من قبل، حيث ولد ثلاثة أطفال أحدهم دون بطن، وآخر دون جلد وآخر بشعر أبيض.

وقال الطبيب حامد سيد أحمد استشاري النساء والتوليد في تصريح لـ”القاهرة 24″، إن “ولادة الحالات النادرة كثرت في محافظة الأقصر، ولعل السبب يعود للعامل المشترك بينهم، وهو أنهم نتيجة زواج الأقارب”.

وأضاف أن “طفلة اليوم والتي ولدت دون جلد في القدمين واليد اليسرى والرقبة الخلفية، تعاني من متلازمة الجلد الفقاعي، وهو مرض يصيب طفل واحد من كل مليون آخر”.

وتابع أن “الطفلة حالتها مستقرة للغاية، وهي الآن بالحضانة ومعها فريق من أساتذة الجلدية، وما تعانيه هو نقص في الجلد بنسبة 20% فقط، مما يدل على تحسن حالتها فيما بعد وستتمكن من الخروج من المستشفى”.

‏وذكر أنه قبل ذلك ولد على يديه طفلة بشعر أبيض، ولها عينان زرقاوان، حيث كانت تعاني من متلازمة “روزمبرغ”، وهي نتيجة طفرة وراثية بسبب زواج الأقارب، مشيرا إلى أنها تتمتع بصحة جيدة الآن.

‏أما بالنسبة لولادة طفل بدون بطن، فأشار إلى أن هذه الولادة التي تمت على يديه كانت “الأغرب على الإطلاق”، حيث توقع وفاة الطفل وهذا ما حصل في اليوم التالي مباشرة.

وأضاف: “من المؤكد أن الصعيد يحتاج لبرامج توعية كثيرة، تحذر من خطورة زواج الأقارب، الذي يعد التفسير الوحيد وراء انتشار ظاهرة ولادة الحالات النادرة للأطفال”.

المصدر: “القاهرة24”