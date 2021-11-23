سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في عام 2021، وفتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في العالم “the best” لعام 2021.

وتألفت قائمة المرشحين لنيل جائزة الأفضل في عام 2021، 11 لاعبا، وهم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة لعام 2021:

السويدية ستينا بلاكستينيوس، الإسبانية أيتانا بونماتي، الإنجليزية لوسي برونز، السويدية ماغدالينا إريكسون، النرويجية كارولين هانسن، الدنماركية بيرنيل هاردر، الإسبانية جينيفر هيرموسو، الكورية الجنوبية جي سو يون، الأسترالية سام كير، الهولندية فيفيان ميديما، الإسبانية أليكسيا بتيلاس، الكندية كريستين سينكلير، والإنجليزية إيلين وايت.

بينما تضمنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 5 أسماء، وهم: الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)، الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ)، والدنماركي كاسبر شمايخل (ليستر سيتي).

ويتنافس 7 مدربين على جائزة أفضل مدرب للعام 2021، وهم: الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق وتوتنهام الحالي، الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق والمنتخب الألماني حاليا، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الإيطالي روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا)، الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، الألماني توماس توخيل (تشيلسي)، والأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد).

ويتنافس على جائزة المشجعين:

جماهير فنلندا والدنمارك

جماهير كرة القدم الألمانية

إيموجين بابوورث-هيدل (مشجعة فريق أرسنال).

أما قائمة المرشحين لجائزة اللعب النظيف، فضمت اسم:

الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي

منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي

الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين.

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2021:

الألمانية آن كاترين بيرجر

التشيلية كريستيان إندلر

الكندية ستيفاني لابي

السويدية هيدفيج ليندال

الأمريكية أليسا نايهير

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2021:

الإسبانية لويس كورتيس

السويدية بيتر جيرهاردسون

الإنجليزية إيما هايز

الإنجليزية بيفرلي بريستمان

الهولندية سارينا ويجمان.

وانطلقت جوائز “the best” في عام 2016، عقب انفصالها عن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الـ”فيفا” في أول نسختين بشكلها الحالي “the best” عامي (2016 و2017).

بينما فاز الكرواتى لوكا مودريتش بالجائزة عام 2018، قبل أن ينجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حصد الجائزة عام 2019.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وسيعلَن عن الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2021، خلال حفل سيقام يوم الاثنين 17 يناير 2022، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية، في حين يبدأ التصويت من اليوم الاثنين، وسينتهي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، ويمكن المشاركة في التصويت عبر موقع “فيفا” على شبكة الانترنت.

المصدر: وكالات