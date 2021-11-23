ليبيا – وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له أمس الإثنين، إلى القاهرة في زيارة لجمهورية مصر العربية، وذلك للمشاركة في قمة المؤتمر ال21 لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة (COMESA).

ويرافق رئيس المجلس الرئاسي، في هذه الزيارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك.

ومن المنتظر أن يجري المنفي عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.