ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين جلسته الحادية والسبعين في العاصمة طرابلس.

المجلس أكد خلال جلسته على أن قوانين الانتخابات التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب مخالفة للإعلان الدستوري، وستعرض الانتخابات في حال إجرائها إلى الطعن القانوني في صحتها، حتى من قبل المرشحين أنفسهم.

واعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم، وكلف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لوضع مبادرة للخروج من الأزمة وتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها.