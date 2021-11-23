ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن مفوضية الانتخابات، متمسكة بإقامة الانتخابات في 24 من ديسمبر الجاري، بدعم دولي واضح، بهدف تحقيق الاستقرار وضبط الأمن في البلاد، إلا أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة لن يحقق الاستقرار المنشود.

مختار أشار في تصريح لبرنامج “حصة مغاربية” هناك حالة من التفكك والانقسام السياسي، وعوار دستوري واضح، ورفض مجتمعي لإجرائها في هذا التوقيت، وبالتالي هدف المجتمع الدولي من تلك الانتخابات لن يتحقق.

واعتبر أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل، قد يعمق الخلافات بين كافة الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن هناك عراقيل لإجرائها في ظل عدم إتاحة الفرصة للمرشحين للتنقل بين المدن الليبية وطرح برامجهم السياسية على الناخبين.