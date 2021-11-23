ليبيا – رأى محمد الأسمر رئيس مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية وصل إلى 98 مرشحًا.

الأسمر أشار في تصريح لبرنامج “حصة مغاربية” وفقًا لقناة “الغد” إلى أن المفوضية تسير في طريقها، وستعلن القائمة المبدئية للمرشحين وهي الخطوة الأخيرة التي تسبق قفل باب الطعون، ثم البت فيها في 30 نوفمبر الجاري.

وقال: إن الانتخابات جاءت في ظل ظروف صعبة، والهدف منها تحقيق الاستقرار في البلاد ووجود رئيس واحد لحكم الدولة الليبية، ليبدأ في إخراج المرتزقة وجمع السلاح. مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات لا يحقق أي فائدة.