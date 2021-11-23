فرنسا – أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن برشلونة سيتطور كثيرا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد للبلوغرانا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، قال ميسي إن “برشلونة سيتطور مع تشافي.. إنه مدرب يعرف الكثير عن برشلونة.. إنه منزله”.

وحول طموحاته مع فريقه الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا، أوضح ميسي أن فريقه أحد المرشحين للفوز باللقب.

وأضاف “يتعين علينا تنفيذ بعض الأمور لنكون فريقا قويا يستطيع المنافسة حقًا على اللقب”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يعرف أن هناك الكثير من الضغط على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وانتقل ميسي بداية هذا الموسم من نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الصيف الماضي.

المصدر: صحيفة “ماركا” الإسبانية