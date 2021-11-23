فرنسا – أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، أن دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، يعد أحد أكثر النسخ تنافسا في السنوات الأخيرة، نظرا لوجود عدة أندية باستطاعتها الفوز باللقب.

وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “سان جيرمان يضم مبابي ونيمار، بالإضافة إلى نجوم كثيرين آخرين.. هل من الممكن الاعتقاد بأن باريس ليس المرشح الأفضل للفوز بدوري الأبطال؟ الجميع يقول إننا المرشحون المفضلون، لن أنكر أننا أحد المرشحين، لكننا ما زلنا بحاجة إلى العديد من الأشياء لنكون فريقا قويا حقا”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “علينا في باريس أن نتحد كفريق واحد ولدينا ميزة وجود لاعبين رائعين للغاية لتحقيق هذا الأمر. لكننا لسنا المرشحين الوحيدين، فهناك فرق رائعة أخرى مرشحة”.

وتابع نجم سان جيرمان: “دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة للغاية، وهذا يجعلها جميلة ومميزة، أفضل الفرق تلعب هناك وهذا يجعل الأمر يزداد تعقيدا”.

وردا على سؤال حول الأندية التي يعتقد أنها مرشحة لحصد اللقب، قال “البرغوث”: “ليفربول الآن في حالة جيدة للغاية، لقد عاد ليفربول إلى المستوى الذي فاز من خلاله بدوري الأبطال، ثم هناك مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد وأتلتيكو.. هناك العديد من الفرق التي يمكنها القتال من أجل اللقب”.

وواصل النجم الأرجنتيني: “بطولة هذا الموسم أحد أكثر النسخ تنافسا في السنوات الأخيرة، نظرا لوجود العديد من الفرق التي تستطيع الفوز باللقب”.

أما عن رأيه بحظوظ الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، قال النجم السابق لبرشلونة: “ريال مدريد دائما منافس على اللقب، ونفس الشيء ينطبق على أتلتيكو وسيكون هناك قتال. إنهما منافسان صعبان للغاية في الأدوار الإقصائية، وكلاهما يعرف المنافسة جيدا وكيفية اللعب، وهذا السبب في أنهما بلا شك من المرشحين”.

وتابع: “أما برشلونة فيمر بمرحلة إعادة بناء، لديه فريق يضم العديد من اللاعبين الشباب. أعتقد اليوم أن هناك فرقا أفضل من برشلونة، لكن رغم الانطباع الحالي، فإن هذا لا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على القتال لاحقا، لأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار وصول تشافي والأحلام المتجددة وتعافي بعض اللاعبين الذين ليسوا معهم الآن”.

واختتم ميسي: “يمكن أن يستمر برشلونة في النمو والقتال، أما إشبيلية فموقفه صعب في مجموعته، لكن لا يزال لديه خيارات للتأهل، هو فريق تنافسي. جميع الفرق الإسبانية كانت ولا تزال تنافس في أوروبا على مدار السنوات القليلة الماضية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي”.

المصدر: وكالات