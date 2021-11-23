إيطاليا – حقق فريق تورينو فوزا صعبا وثمينا على ضيفه أودينيزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الكرواتي يوسيب بريكالو التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

أما الهدف الثاني فقد سجله المدافع البرازيلي جليسون بريمر في الدقيقة 48 من متابعة لكرة “حائرة-تائهة” في منطقة جزاء الخصم انتقلت من لاعب إلى آخر على طريقة الكرة الطائرة أو كرة الطاولة “بينغ بونغ”، حتى استقرت في الشباك.

بينما سجل المهاجم فيرناندو فوريستيري هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أولمبيكو دي تورينو”.

ورفع نادي تورينو رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد أودينيزي عند 14 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: RT