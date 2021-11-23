الولايات المتحدة – قدمت الخارجية الأمريكية تقريرا للكونغرس حول “حماية أمن الطاقة في أوروبا” يتحدث عن إمكانية فرض عقوبات على سفينتين وشركة مرتبطة بمشروع “السيل الشمالي 2” للغاز.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الصدد يوم امس، أن التقرير يتضمن الإشارة إلى شركة Transadria Ltd، “التي يقال إنها على علاقة بروسيا، وسفينتين”.

وجاء في البيان أن الشركة قد تفرض العقوبات عليها بناء على “قانون حماية أمن الطاقة الأوروبية” الصادر في عام 2019، وقد تتم مصادرة سفينة “مارلين” التابعة لها أيضا.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على سفن وشركات مشاركة في تنفيذ مشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وادعت واشنطن وبعض الدول في شرق أوروبا بأن المشروع يهدد أمن الطاقة في أوروبا ويزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، بينما أكدت روسيا وألمانيا أن المشروع تجاري بحت ولا يهدد أحدا.

وتم إنجاز بناء المشروع الذي يضم خطين من أنابيب الغاز في سبتمبر الماضي، وهو بانتظار إتمام إجراءات الترخيص لبدء تشغيله.

المصدر: تاس