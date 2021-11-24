ليبيا – اقترحت الأمم المتحدة فكرة تعيين الديبلوماسي البريطاني “نيكولاس كاي” بديلا للمبعوث الأممي المستقيل من منصبه يان كوبيتش.

وبحسب وكالة أنباء “رويترز” قال المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوغاريك” أن كوبيتش قرر الاستقالة بعد أقل من عام من توليه المنصب وقبل شهر من الانتخابات المقررة في البلاد مؤكدا إن أمين عام الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قام آسفا بقبول استقالة كوبيتش.

وأضاف “دوغاريك” إن “غوتيريش” يعمل على بديل مناسب وأن الأمم المتحدة على دراية كاملة بجدول الانتخابات وتعمل بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية تواجدها لحل الأزمة فيما نقلت “رويترز” عن ديبلوماسيين قولهم إنها تقترح بشكل غير رسمي “كاي” كبديل لكوبيتش شريطة إجماع مجلس الأمن الدولي على تعيينه.