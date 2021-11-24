إنجلترا – أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بفوز فريقه مانشستر يونايتد على مضيفه فياريال وتأهله للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو، الهدف الأول وأضاف الدولي الإنجليزي جادون سانشو الهدف الثاني، ليفوز يونايتد على فياريال 2-0، أمس الثلاثاء، ويضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي قبل جولة واحدة من ختام مباريات المجموعة السادسة.

ونشر رونالدو على حسابه في موقع “إنستغرام” عقب المباراة، صورة لاحتفاله بهدفه في شباك فياريال، وكتب: “دائما ما يكون رائعا اللعب في إسبانيا، وكذلك الفوز والتسجيل في هذا البلد الذي شعرت فيه دائما بالخصوصية”.

وأضاف: “تهانينا للاعبين على الفوز العظيم الذي وضعنا في المكان الذي ننتمي إليه، نحن مانشستر يونايتد، ولن نتوقف عن القتال من أجل هذا النادي”.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء فياريال كان الأول لمانشستر تحت قيادة مدربه المؤقت مايكل كاريك، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة النرويجي أولى غونار سولشار على خلفية سلسلة النتائج السلبية للفريق منذ انطلاق الموسم الحالي.

المصدر: RT