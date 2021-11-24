بروكسل – أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لتبني روسيا قانونا يسهل وصول البضائع من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك “الشعبيتين” غير المعترف بهما إلى السوق الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء أن “الاتحاد الأوروبي يأسف لتبني القانون الروسي الموقع من قبل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في 15 نوفمبر، حول تبسيط القواعد التجارية بهدف توسيع وصول البضائع من المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين غير الخاضعتين للحكومة مؤقتا”.

ودعا الاتحاد روسيا إلى “إلغاء هذا القانون والتوقف عن خطوات أحادية لا تؤدي سوى إلى تفاقم النزاع في شرق أوكرانيا”.

وبحسب البيان فإن هذه الخطوات “تقوض سيادة أوكرانيا وسلامتها إقليمية، بما في ذلك في مجال المراقبة الجمركية”، كما من شأنها أن تقود إلى “تصعيد التوتر وتثبيت الوضع القائم (أي استقلال دونيتسك ولوغانسك الواقعي عن كييف)، مما يعرقل عملية إعادة الدمج المستقبلية”.

وفي 15 نوفمبر وقع الرئيس الروسي مرسوما حول تقديم الدعم الإنساني لسكان “أراض معينة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا”، وجه فيه بوتين الحكومة باتخاذ تدابير خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا لتسهيل وصول البضائع المصنوعة في أراضي “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” إلى أسواق روسيا بشروط متساوية مع السلع الروسية.

وأشار نص المرسوم إلى أنه يهدف إلى “حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن في المنادق المذكورة، و”منع استمرار انخفاض مستوى المعيشة في ظروف الحصار الاقتصادي المتواصل وتدهور الأوضاع نتيجة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19”.

المصدر: “تاس”