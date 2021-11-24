ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن عدد المرشحين لرئاسة الدولة يعطي دلالة على أن الجميع يود أن يكون جزءًا من العملية الديمقراطية الحديثة بالنسبة لليبيا.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لـ”راديو سبوتنيك” الروسي أشار إلى أن هناك من يحاول استغلال كونه مرشحًا للرئاسة للمساومة على مناصب في مؤسسات الدولة، أو الحصول على مكاسب ثم التنازل في وقت لاحق لغيره من خلال صفقات سياسية.

وأضاف أن “الكثيرين من المرشحين غير معروفين ولا علاقة لهم بالعمل السياسي، وربما ليس لديهم المقدرة على تمويل حملة للانتخابات”.

وأوضح أن الدول الفاعلة في الملف الليبي تدفع بقوة باتجاه إجراء الانتخابات عن طريق التلويح بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات؛ حيث تراجع الكثيرون عن التهديدات التي أطلقوها ضد المفوضية أو المترشحين، بدليل هذا الكم الهائل من المرشحين، مستبعدًا أن يتم عرقلة الانتخابات.

وشدد على أن الخوف الأساسي هو عدم قبول نتائج الانتخابات، إذ إن بعض الفصائل المسلحة والإسلاميين قد يصبحون حجر عثرة في قبول نتائج الانتخابات إذا لم تفرز من يريدون.