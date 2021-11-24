ليبيا – التقى نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري أمس الثلاثاء بمدير عام قطاع التعليمات الرقابية وبازل بالبنك المركزي المصري صلاح شحاتة، ومدير ادارة المخاطر بالمصرف العربي الدولي محمد مصطفى.

الحبري ناقش خلال اجتماعهم في بنغازي بحسب مأفاد المكتب الإعلامي للمصرف المركزي كيفية الاستفادة من نقل خبرات البنك المركزي المصري في اصدار التعليمات للمعايير الدولية للتقارير الدولية IFRS، وخاصة المعيار المحاسبي رقم 9، وأحدث تطبيقات لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وتناول الاجتماع طرق احتساب وقياس المخاطر المصرفية على البنوك التجارية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، كما تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي الليبي في التطبيق.

يشار إلى أن زيارة الوفد المصري إلى بنغازي تأتي في إطار تبادل الخبرات والتدريب بين الجانبين الليبي والمصري.