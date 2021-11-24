ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش انعقاد قمة “الكوميسا” بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

ووفقا لبيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي طالعته صحيفة المرصد فقد أكد السيسي خلال اللقاء إن هدف بلاده الأساسي هو تحقيق السلام والأمن في ليبيا وتفعيل الإرادة الحرة لشعبها مع التأكيد على أن المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي في المقام الأول.

وأشاد السيسي بمواقف المنفي خلال مؤتمر باريس الذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر ما أعطى رسائل إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي للعملية الديمقراطية والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن.

وجدد السيسي التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن فيما ثمن المنفي دور مصر على المستويين الرسمي والشعبي لاستعادة السلم والاستقرار في ليبيا.