ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه من المؤكد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال قد قدم ملف ترشحه للمفوضية وبه مايفيد كتابيًا من مجلس الوزراء أو ربما من المجلس الرئاسي أن المعني في إجازة حسب ما نصت عليه المادة “12” من قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب.

الشيباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذا ما حدا بالمفوضية إلى قبول ملفه مبدئيًا، ولكن هل حقًا كان المعني في إجازة أم أنه مارس مهامه كاملة طيلة الفترة الماضية؟

واعتبر أن الدبيبة قاد حملة انتخابية مستغلًا منصبه وترأس جلسات مجلس الوزراء وأصدر قرارات وزيارات بالخارج وبالداخل ولقاءات مع البلديات والشباب والعديد من الأنشطة بالمخالفة حتى لمهام حكومة تسيير الأعمال نفسها، وكل ذلك واضح للجميع وموثق بادلة لا يرتقي اليها الشك.

ونوّه إلى أن الجميع في انتظار كلمة القضاء الليبي في هذا الملف وغيره وهو في امتحان عسير، لافتًا إلى أن النزاهة والحيادية والاستقلالية على المحك.