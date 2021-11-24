سويسرا – حجزت 6 أندية مقاعدها في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2021، من أصل 7، والتي من المقرر إقامتها في الإمارات مطلع عام 2022.

وتأهلت 5 أندية حتى الآن إلى البطولة، وهي الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا)، تشيلسي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي (مرشح عن قارة أوقيانوسيا)، مونتيري المكسيكي (دوري أبطال الكونكاكاف)، الهلال السعودي (دوري أبطال آسيا)، إضافة إلى نادي الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف.

وسيكتمل عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية، بمعرفة بطل أمريكا اللاتينية الذي سيتحدد في 27 نوفمبر الجاري، وهو الموعد المحدد لنهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فريقي بالميراس وفلامينغو البرازيليين.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، قد أعلنت عن إجراء القرعة بشكل رسمي يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري، لتحديد المباريات والطريق نحو المباراة النهائية.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في شهر أكتوبر الماضي، اختيار دولة الإمارات، لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، التي حصلت على شرف تنظيم مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها بعد أعوام (2009 و2010 و2017 و2018)

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين (9 و19) ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها لتقام في وقت لاحق.

لم يتحدد الموعد الجديد لكأس العالم للأندية، لكن التقارير تشير إلى أنها ستكون في بداية 2022 وتحديدا في فبراير.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال كونغرس الـ”فيفا”، على تحديد موعد استضافة الإمارات للبطولة لاحقا وأنها قد تقام مطلع 2022

المصدر: وكالات