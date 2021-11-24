ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن هناك تباين في الآراء في مسألة استقالة المبعوث الأممي، إذ هناك من عزا تلك الاستقالة إلى وجود ضغوط دولية على المبعوث الأممي، خاصة من الدول المنخرطة في الصراع الليبي، رابطين هذا باستقالة المبعوث السابق، غسان سلامة، جراء ضغوط دولية.

الفلاح أضاف خلال لقاء على قناة “الغد” أن هناك من يضع سيناريوهات مخيفة تتعلق بالانتخابات المزمعة في ديسمبر، حيث لا يريد كوبيش أن يكون جزءًا من هذا السيناريو.

ورأى أن المبعوث الأممي لم يكن لديه تأثيرات واضحة أو إنجازات حقيقية في مهمته إلى ليبيا، وأنه فشل في مهمته وكان يصدر إحاطات عن الأوضاع في ليبيا والتقى بالأطراف السياسية دون أي نتائج.

وأعرب الفلاح عن اعتقاده بأن هناك تبعات لتلك الاستقالة على المشهد الليبي، لكنها لن تؤثر بشكل كبير رغم أنه يقلق من السيناريو المقبل.