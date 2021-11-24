ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي موسي الكوني في بروكسل “هيلينا كونيغ” نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون الاقتصادية والعالمية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد استعرض الجانبان أوجه دعم الجهود الليبية لمراقبة الحدود ومواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية من جنوب ليبيا وهو ما من شأنه تجنيب المهاجرين غير الشرعيين الصعوبات التي يواجهونها في الطريق والبحر ومراكز الاحتجاز.

وأكدت “كونيغ” إن ملف الهجرة غير الشرعية يحتل مكانة خاصة بسياسة أوروبا واستراتيجية الاتحاد الأوروبي العامة مع وجوب التركيز على التعاون والتنسيق في هذا الملف الذي لا يخص ليبيا لوحدها بل هو مشكلة مشتركة يحرص الاتحاد الأوروبي على معالجتها بالتعاون ولن يتأخر عن تقديم كافة الدعم للجهود الليبية.