ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني الثلاثاء مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارييلي، بمقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى والوفد المرافق له.

المحادثات تناولت بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الشراكة الليبية الأوروبية باتجاه برامج التنمية المكانية في الجنوب، ومكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والإستراتيجية الليبية لمعالجة موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية، ودعم الاتحاد الأوروبي لسير العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.