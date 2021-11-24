ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و130 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11 بالمائة، من أصل 4266 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2013 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 334905 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى29136 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5414 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1655281، والمطعمين بالجرعة الثانية 619509.