الرياض – توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم إثر فوزه على فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (2-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الثلاثاء، بالعاصمة الرياض.

وباغت لاعب خط الوسط السعودي ناصر الدوسري الفريق الكوري الجنوبي بهدف سريع سجله عند الثانية 16 من بداية اللقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

ومن ثم سجل المهاجم المالي موسى ماريغا هدف “الأمان” الثاني للفريق السعودي، بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي.

وأحرز الهلال بذلك لقب البطولة الآسيوية المرموقة للمرة الرابعة في تاريخه، وانفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال باللقب الرابع له في رابع نهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، في آخر 7 سنوات.

وكان “الزعيم” السعودي قد توج باللقب القاري ثلاث مرات من قبل، في الأعوام (1991 و2000 و2019)، ليفك شراكته مع الفريق الكوري الذي حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات، في الأعوام (1997 و1998 و2009).

وحصل نادي الهلال على شرف المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالات