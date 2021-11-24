ليبيا – انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات المنتدى الصناعي الليبي التونسي الأول بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة.

وزارة الاقتصاد أوضحت أن المنتدى عقد بتنظيم اتحاد الصناعة الليبية ورعاية شركة السهل القابضة والذي احتضنته تونس في قصر المعارض بالكرم، بعد أن اكتملت الاستعدادات لانطلاق تظاهرة معرض “صِنع في ليبيا “.

وضم هذا المعرض قرابة 150 شركة من الشركات الليبية المنتجة وتأتي هذه الفعالية ضمن مساعٍ عديدة لدعم الشراكة الليبية التونسية، ولتبادل الخبرات الاقتصادية، متضمنًا مداخلات عدّه حول مجالات التجارة والتعاون الصناعي المشترك بين الدولتين.