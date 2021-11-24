البرتغال – سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعتهما امس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط أمام بنفيكا صاحب المركز الثالث.

وبات فريق برشلونة مهددا بالخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “التشامبيونز ليغ” من مرحلة دور المجموعات، خاصة وأن مباراته القادمة ستكون ضد المتصدر وغريمه “قاهره” بايرن ميونيخ وعلى ملعبه “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ.

بينما ستكون مهمة بنفيكا أسهل نسبيا كونه سيخوض مواجهته الأخير على أرضه في ملعب “النور – Estadio da Luz” بالعاصمة لشبونة، أمام دينامو كييف متذيل المجموعة، برصيد نقطة يتيمة.

بينما حقق بايرن ميونخ انتصاره الخامس على التوالي على حساب مضيفه دينامو كييف (2-1) في وقت سابق من مساء يوم الثلاثاء أيضا، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وكان قد ضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 للبطولة.

بينما يتذيل دينامو كييف ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة فقط، وخرج من دائرة المنافسة تماما.

المصدر: RT