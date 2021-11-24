العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية امس الثلاثاء توقيع عقد مع شركة “شلمبرغير” لحفر 37 بئرا نفطيا في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي أن “شركة الحفر العراقية وقعت مع شركة Schlumberger العالمية عقدا لتنفيذ خدمات حفر 37 بئرا نفطيا في حقل الزبير بالبصرة لصالح شركة “إيني” الإيطالية المشغلة للحقل”.

وأضافت أن “العقد يتضمن تشغيل جهازي الحفر IDC 37 وIDC 38 التابعين لشركة الحفر العراقية في هذا المشروع”.

وأشارت الوزارة إلى أن “المكامن المستهدفة في هذا المشروع هو مكمن المشرف ونهر بن عمر والزبير، حيث تسهم عمليات الحفر الجديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية”.

المصدر: RT