جدة – شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تطابق مواقف بلاده والعالم الإسلامي بشأن ضرورة بناء “عالم ديمقراطي عادل قائم على سيادة القانون والتعايش السلمي”.

ولفت بوتين، في كلمة تلاها نيابة عنه اليوم الأربعاء رئيس جمهورية تترستان الروسية رستم مينيخانوف، خلال اجتماع اجتماع تعقده في محافظة جدة السعودية مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون، إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية مع الدول الإسلامية سواء على الصعيد الثنائي أو ضمن إطار الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي.

وأشار بوتين في كلمته إلى أن مواقف روسيا والدول الإسلامية إزاء العديد من القضايا المعقدة ضمن الأجندة الإقليمية والدولية متقاربة للغاية، حيث “تدعو جميعها إلى بناء عالم ديمقراطي عادل قائم على سيادة القانون والتعايش السلمي بين الدول بعيدا عن أية إملاءات تستند إلى القوة وكافة أشكال التمييز”.

وأشاد الرئيس الروسي بجدول الأعمال “الثري والمكثف” للاجتماع الحالي، مؤكدا أن أطرافه ستناقش سبل التعاون في تسوية النزاعات والصراعات الإقليمية ومكافحة مخاطر الإرهاب والتطرف الدوليين.

كما شدد بوتين على أن المسائل المتعلقة بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والإنسانية تستحق اهتماما جادا، مبديا أمله في أن يكون هذا العمل المشترك بناء ومثمرا وأن يساعد في تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول المشاركة في الاجتماع.

وأبدى الرئيس الروسي شكره وتقديره للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على اهتمامه بتنظيم هذا الاجتماع، وهو الثاني للمجموعة، وسبق أن عقد الاجتماع الأول لها في مدينة قازان الروسية.

المصدر: “واس”