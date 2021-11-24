ليبيا – دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك اليوم الأربعاء جميع الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر المقبل، مطالبةً جميع الجهات الفاعلة الدولية على تشجيع ودعم التحول الديمقراطي في ليبيا.

السفارات وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أكدت عزمها على دعم الاستقرار في ليبيا كنتيجة لعملية سياسية بقيادة ليبية – ليبية ومملوكة لليبين وبتيسير من الأمم المتحدة.

وأضافت السفارات في بيانها :”أنها أخذت علما بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اختتام إجراءات تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا كما بدا واضحا بالفعل مع مستوى تسجيل الناخبين، فإنّ العدد الهام من الترشحات يعدّ دليلا إضافيا على عزم الشعب الليبي للمشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية”.

وعبرت السفارات عن دعمها الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشحات ، داعيةً جميع الجهات الفاعلة لاحترام قراراتها.

ورحبت السفارات بجهود المفوضية في تنفيذ الأسس التقنية لانتخابات ناجحة ، معربة ً عن تطلعه إلى أن تقوم المفوضية بوضع الجدول الزمني الانتخابي الكامل.