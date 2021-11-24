روسيا – صرح مدير شركة “مروحيات روسيا” أندريه بوغينسكي بأن صندوق “توازن” الإماراتي للدفاع والأمن والتنمية، حول 90 مليون يورو من 210 ملايين لمكتب التصميم التابع للشركة.

وقال بوغينسكي لوكالة “سبوتنيك”: “49.9% من مشروعنا المشترك مملوكة الآن لصندوق “توازن”، في الربع الثالث تلقينا جزءا كبيرا من الاستثمار المقترح في المشروع، وهو حوالي 90 مليون يورو”.

وأوضح بوغينسكي أنه وفقا للوثائق الموقعة، سيبحث صندوق “توازن” عن مشترين لـ100 مروحية من طراز “في أر تي 500”.

وأضاف أن “إجمالي الاستثمار 210 ملايين يورو، جزء منها عبارة عن دخول في رأس المال بالإضافة إلى شراء حصة في الشركة، والجزء الآخر هو الاستثمار في المشروع، وهما مكونان لصفقة واحدة”.

وقبل أيام ذكرت وكالة “تاس” أن “مروحيات روسيا” وصندوق “توازن” أبرما صفقة اشترى بموجبها الصندوق الإماراتي 50% في مكتب التصميم الروسي VR-Technologies التابع لـ”مروحيات روسيا”.

المصدر: سبوتنيك + تاس